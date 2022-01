Milan-Spezia, 3 i precedenti dell'arbitro Serra con i rossoneri: il bilancio

Il match di oggi fra Milan e Spezia sarà arbitrato da Marco Serra, direttore di gara della sezione di Torino. Serra ha incrociato i rossoneri per 3 volte nell’arco della sua carriera, e in tutti e 3 i precedenti, il Milan ha vinto. In questa stagione il fischietto classe 1982 ha arbitrato Milan-Cagliari, match finito 4-1 e giocato lo scorso 29 agosto.