News Milan, spunta anche Devin Ozek per il ruolo di DS: il giovane dirigente ha vinto col Leverkusen ed il Fenerbahce

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Milan, per il ruolo da DS spunta anche il nome di Devin Ozek. Il tedesco ha lavorato

Lunedì 8 giugno ed il Milan è ancora senza allenatore, CEO e senza una figura che possa dare una direzione alla struttura sportiva, Direttore Sportivo o Tecnico che sia. Non è un mistero che Cardinale, tramite agenzie di head hunters, stia passando al vaglio diversi profili. Quello "principale" è sicuramente Ralf Rangnick, attuale CT dell'Austria, seguito poi da Ramon Planes, ex Barcellona. Nella lista di possibili candidati c'è anche Devin Ozek, dirigente sportivo nato in Germania nel 1995 da madre tedesca e papà turco.

CHI È DEVIN OZEK, CANDIDATO DS DEL MILAN

È salito alla ribalta calcistica al Bayer Leverkusen, dove da osservatore è diventato presto braccio destro dell'AD, contribuendo alla costruzione della squadra che ha vinto la Bundesliga con Xabi Alonso alla guida: un'annata storica per il club tedesco, che ha vinto anche la Coppa di Germania e ha raggiunto la finale di Europa League, poi persa contro l'Atalanta.

L'estate scorsa è stato nominato DS del Fenerbahçe, con il club turco che l'ha scelto per il suo lavoro in Germania e perché è considerato uno dei migliori giovani dirigenti emergenti del calcio europeo, noto per il suo lavoro nello scouting, nelle trattative di mercato e nello sviluppo della strategia sportiva dei club. Al Fenerbahçe ha portato giocatori di alto livello come Marco Asensio, Milan Skriniar, Ngolo Kante ed Ederson, puntando anche su giovani di talento come Sidik Cherif, Archie Brown (soffiato proprio al Milan, ndr), e Nene. Durante il suo anno in Turchia ha vinto la Supercoppa contro il Galatasaray.

Al termine della stagione è stato sollevato dall'incarico ed è attualmente svincolato.