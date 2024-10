milanello report - Prima sessione di lavoro in direzione Monza

Squadra a Milanello questa mattina, ritrovo per colazione prima di scendere negli spogliatoi per la sessione odierna di allenamento.

REPORT

In palestra per lavoro di scarico gli undici partenti del match contro il Napoli, subito in campo gli altri componenti della rosa per iniziare con l'attivazione muscolare eseguita tra gli ostacoli bassi e i coni. L'allenamento è proseguito con il gruppo impegnato in alcune esercitazioni tecniche focalizzate sul possesso, seguite da una serie di sfide (1v1 e 2v2) che hanno preceduto una partitella su campo ridotto con la quale si è chiusa la sessione odierna.

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE

Il programma prevede un allenamento al mattino.