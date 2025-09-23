MN - Applausi per Camarda alla lettura delle formazioni

La partita di questa sera tra Milan e Lecce, valida per i sedicesimi di Coppa Italia Feecciarossa, sancisce il ritorno di Francesco Camarda a San Siro per la prima volta da avversario. Il talentuoso attaccante classe 2008 di proprietà rossonera quest'anno sta affrontando la sua prima vera stagione tra i grandi, in prestito al Lecce, con cui ha già giocato contro il Diavolo nella seconda giornata di campionato a Lecce, quando il Milan vinse per 2-0.

Alla lettura delle formazioni di questa sera, al momento dell'annuncio della squadra ospite, il nome din Francesco Camarda è stato applaudito da tutto lo stadio: i tifosi rossoneri da sempre si coccolano il loro giovane attaccante e glielo hanno ricordato così.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. A disp.: Terracciano, Torriani; Gabbia, Odogu, Estupinan, Athekame; Modric, Fofana; Pulisic, Balentien. All. Marco Landucci.

LECCE (4-3-3): Früchtl; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Dramé, Berisha, Helgason; N'Dri, Camarda, Morente. A disp.: Falcone, Samooja; Gallo, Gaspar, Kouassi; Coulibaly, Gorter, Kovač, Ramadani, Sala; Pierotti, Štulić. All. Di Francesco.

LA SQUADRA ARBITRALE DI MILAN-LECCE

Arbitro: Tremolada di Monza.

Assistenti: Bahri - Barone

IV ufficiale: Sozza

VAR: Maggioni

AVAR: Mazzoleni

DOVE VEDERE MILAN-LECCE

Data: martedì 23 settembre 2025

Ora: 21:00

Stadio: San Siro

Diretta TV: Mediaset

Web: MilanNews.it