MN - Bonfrisco sul Milan: "Squadra che può vincere, ma che dovrà affrontare ogni partita come una finale"

vedi letture

Angelo Bonfrisco, ex arbitro oggi opinionista televisivo è stato intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it sul delicato e particolare episodio accaduto durante l'ultimo turno di campionato tra Milan e Bologna. Il tanto contestato rigore su Nkunku resta ancora oggi un tema forte soprattutto per la gravità dell'episodio, e conseguente espulsione di Massimiliano Allegri, che non sarà presente sabato sera a Udine. Queste le considerazioni di Bonfrisco.

"Milan squadra diversa fino a qualche mese fa, è diventata più gruppo anche grazie all'aiuto di un allenatore esperto e capace come mister Allegri. Lui è bravissimo nella gestione del gruppo e dello spogliatoio, il Milan è una squadra che dovrà affrontare ogni gara come se fosse una finale".

Giocatore che può stupire tutti?

"Sono curioso di Leao come prima punta, però purtroppo si è fatto male subito".