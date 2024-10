MN - Buriani: "Io credo che la miglior prestazione sia stata il derby dove la squadra ha effettivamente concesso poco all'Inter"

Il Milan torna dalla trasferta di Leverkusen a mani vuote. Zero punti in due partite con un calendario che, va detto, non poteva essere peggiore. Ne abbiamo parlato con uno storico giocatore rossonero come Ruben Buriani, in esclusiva per MilanNews.it



Per Paulo Fonseca questo è stato il miglior Milan da quando lui siede sulla panchina dei rossoneri

"Non sono dello stesso avviso. Io credo che la miglior prestazione sia stata il derby dove la squadra ha effettivamente concesso poco all'Inter. Se guardiamo la partita col Leverkusen, gli avversari almeno nella prima ora hanno impegnato più volte Maignan. Insomma, ha concesso molto nonostante il risultato finale sia di 1-0. Poi bene la reazione, ma non possiamo dire che sia stata la miglior partita stagionale del Milan".