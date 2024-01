MN - Canovi: "Un altro difensore a gennaio? Mai dire mai, ma manca poco"

Il Milan si avvicina alla delicata sfida di sabato sera in casa dell'Udinese, con i ragazzi di Cioffi reduci dal buon pareggio in casa della Fiorentina nella precedente giornata di Serie A. Nell'ambiente rossonero invece, sorrisi, lavoro ed entusiasmo dopo la bella vittoria contro la Roma, ma nella prossima sfida contro i bianconeri si dovrà fare molta attenzione all'imprevedibilità dei Friulani. In merito al mercato in casa Milan e della attuale situazione dei rossoneri, queste le parole in esclusiva sul sito di MilanNews.it da parte di Dario Canovi, procuratore sportivo e intermediario di mercato.

Questo un breve estratto: "Altri difensori al Milan a gennaio? Uno, così come più. Mai dire mai. È normale che un club come il Milan si guardi intorno e cerchi di cogliere alcune occasioni favorevoli, anche last minute. Poi certi discorsi, eventualmente, si possono anche approfondire in seconda battuta in estate. Però ho la sensazione che manchi troppo poco. Già è difficile sostituire i giocatori di blasone che vanno via in estate, figuriamoci a gennaio. Cedere calciatori importanti, per alcune squadre, può diventare un problema”.