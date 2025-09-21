MN - Ceccarini: "Inter e Napoli hanno qualcosa in più: subito dopo il Milan"
Intervenuto così sul momento che sta vivendo il Milan di Allegri, ma anche con uno sguardo al futuro e al prossimo calciomercato, il giornalista e direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini ha fatto il punto in esclusiva su MilanNews.it. Queste le idee e pensieri di Ceccarini sulla squadra rossonera, ecco un breve estratto:
Lotta scudetto, come la vedi?
"Credo che Inter e Napoli abbiano qualcosa in più, ma subito dopo ci metto il Milan. In virtù dell'arrivo di Allegri e di un mercato importante, vedo voglia di riscatto. C'è anche la Juve, che con Tudor ha trovato il giusto equilibrio nonostante qualche passo falso, ma i bianconeri li metto sempre dopo a Inter e Napoli, che ad oggi secondo me restano ancora le favorite".
