MN - Ceccarini: "Inter e Napoli hanno qualcosa in più: subito dopo il Milan"

Intervenuto così sul momento che sta vivendo il Milan di Allegri, ma anche con uno sguardo al futuro e al prossimo calciomercato, il giornalista e direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini ha fatto il punto in esclusiva su MilanNews.it. Queste le idee e pensieri di Ceccarini sulla squadra rossonera, ecco un breve estratto:

Lotta scudetto, come la vedi?

"Credo che Inter e Napoli abbiano qualcosa in più, ma subito dopo ci metto il Milan. In virtù dell'arrivo di Allegri e di un mercato importante, vedo voglia di riscatto. C'è anche la Juve, che con Tudor ha trovato il giusto equilibrio nonostante qualche passo falso, ma i bianconeri li metto sempre dopo a Inter e Napoli, che ad oggi secondo me restano ancora le favorite".