MN - Ceccarini su Allegri: "Allenatore di livello con tanta voglia di tornare al Milan, per lui sfida giusta e stimolante"

Ceccarini su Allegri: "Allenatore di livello con tanta voglia di tornare al Milan, per lui sfida giusta e stimolante"

Intervenuto così sul momento che sta vivendo il Milan di Allegri, ma anche con uno sguardo al futuro e al prossimo calciomercato, il giornalista e direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini ha fatto il punto in esclusiva su MilanNews.it. Queste le idee e pensieri di Ceccarini sulla squadra rossonera, ecco un breve estratto:

Allegri, la scelta giusta?

"Direi fin qui sì, Max aveva voglia ed entusiasmo e si vede da come vive le partite, dalla passione che ci sta mettendo. Dopo l'esperienza alla Juventus, Allegri voleva ripartire bene con una sfida giusta, stimolante forse anche un po' difficile per quel che era e resta il contesto Milan ad oggi. Però Milanello è un ambiente che conosce, e la mossa di prendere Allegri da parte del Milan è stata determinante fino a questo momento".