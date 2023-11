MN - Coro della Curva per Camarda. Lui risponde salutando e ringraziando

vedi letture

Non manca il calore a San Siro per Milan-Fiorentina, che vede tra i convocati rossoneri Francesco Camarda, portato in prima squadra a causa delle tante defezioni (out Leao, Giroud e Okafor). Durante il riscaldamento pre partita, la Curva Sud ha dedicato al giovanissimo attaccante il coro "Francesco Camarda, eh eh, oh oh". Il classe 2008 della Primavera si è girato verso i tifosi rossoneri. ha salutato e ringraziato per la dedica.

Il tecnico della Primavera Ignazio Abate, come previsto dalle indiscrezioni degli ultimi giorni, ha lasciato fuori dai convocati per la partita con il Cagliari sia Francesco Camarda che Jan Carlo Simic. Il motivo è noto a tutti: la prima squadra di Stefano Pioli è in grande affanno di risorse in difesa e in attacco per questo motivo sia il giovanissimo attaccante classe 2008 che il difensore serbo sono stati convocati tra i grandi.