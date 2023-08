MN - Cunha: "La caratteristica più significativa di Tareim è l'eleganza palla al piede"

In merito all’assalto finale da parte del Milan per strappare Mehdi Taremi al Porto, aggiungendo al proprio organico una prima punta di ruolo alternativa a Olivier Giroud, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Pedro Jorge Cunha, giornalista portoghese al seguito del club lusitano sopra-citato per conto di zerozero.pt.

Quali sono le caratteristiche principali di Taremi, compatibili con il calcio di Pioli e con la Serie A?

“La caratteristica più significativa è l'eleganza palla al piede. Non è veloce, ma protegge molto bene la sfera e per questo sa conquistare tante punizioni e tanti rigori. È intelligente, un buon dominatore dell’area, usa il suo corpo come pochi altri. Ciò che gli manca in velocità, lo compensa con l'astuzia nei movimenti senza palla”.