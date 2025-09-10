MN - Gabbia: "Obiettivi? Vincere più partite possibili, colpito dall'atteggiamento di Nkunku. La Curva Sud ci manca, ci ha sempre trascinato a grandi vittorie"

vedi letture

Intervenuto a margine dell'evento di questa sera, Premio Gentleman Fair Play 2024-25 presso la Sede della Scuola Militare Teuliè di Milano, il difensore del Milan Matteo Gabbia ha parlato così della stagione del Milan e anche del nuovo arrivo Nkunku, pronto al possibile debutto con la maglia rossonera. Tutte le sue dichiarazioni:

Costanza e miglioramento

"L'importante che ci sia un miglioramento continuo all'interno della nostra stagione, dobbiamo quindi trovare un po' di quella costanza che ci era mancata nella scorsa stagione".

Obiettivo stagionale?

"Non parlerei di obiettivi, Champions o altro. Noi dobbiamo cercare di vincere tutte le partite, poi a Marzo nel momento decisivo della stagione capiremo per cosa saremo ancora in lotta e a cosa potremo aspirare tutti insieme".

Su Nkunku e il suo ruolo

"Onestamente sul suo ruolo non sono io che decido, è stata brava la società a prendere un giocatore così, ce lo godremo in campo con le sue giocate, ma sono davvero contento e colpito dal suo atteggiamento fin qui"

L'Inter avversaria difficile

"Contro di loro è sempre difficile giocare, hanno fatto due finali di Champions in due anni quindi i risultati parlano per loro. L'anno scorso siamo stati più bravi noi, ma tutte le partite valgono lo stesso tre punti per noi".

Sulla Curva Sud

"Il nostro compito è quello di giocare, certo che ci dispiace non vedere la Curva a San Siro perchè in questi anni ci hanno trascinato e fatto vincere molte partite. Poi onestamente non sono io che devo commentare le vicissitudini che ruotano attorno a questa vicenda".