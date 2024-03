MN - Giudice: "Mi sfugge questa ossessione nel cercare le cose. Quel che si contesta al Milan ha una rilevanza molto labile"

La perquisizione della Guardia di Finanza a Casa Milan ha fatto rumore, come si evince anche dalle prime pagine dei giornali uscite oggi. Abbiamo provato a fare luce sulle questione con l'esperto di finanza Alessandro Giudice, autore del libro "La Finanza del Goal" e collaboratore per il Corriere dello Sport:

Si parla di ostacolo alla vigilanza FIGC.

"È stato usato dalla Procura come grimaldello per dire che c'erano dei comportamenti anomali. La FIGC non è un organismo di diritto pubblico, ci sono delle sentenze. Quel che si contesta al Milan ha una rilevanza molto labile. Mi sembra persino fantascienza dimostrare le accuse, a maggior ragione vedendo le carte dove tutto mostra che il titolare è RedBird. Peraltro il Milan non è nemmeno quotato in borsa e ad ogni modo nemmeno per le società quotate ci si pone questi problemi. Mi sfugge questa ossessione nel cercare le cose".

Tra le altre cose contestate, il fatto che alcune società di Elliott e di RedBird condividono lo stesso indirizzo nel Delaware.

"Se le prove sono queste mi chiedo se ci sia la conoscenza di come funzionano queste cose dato che nello stesso indirizzo vi sono migliaia di società. Mi sarei stupito del contrario, semmai".