MN - Ielpo su Maignan: "A Frosinone non ha fatto bene. Il suo valore è ben altro…”

Mike Maignan ha commesso un errore durante Frosinone-Milan in occasione del gol del momentaneo 2-1 di Mazzitelli. Per fortuna poi i rossoneri sono riusciti a rimontare e a ribaltare il match, portando a casa tre punti d'oro per la classifica. Nell'intervista rilasciata a Milannews.it, Mario Ielpo, ex portiere rossonero, ha rilasciato queste parole sull'errore del francese:

Da ex portiere: il tuo giudizio sulla prova di Maignan?

“Con tutta sincerità, a Frosinone non ha fatto bene. Il suo valore è ben altro…”.