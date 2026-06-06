MN - Il raduno di inizio stagione del Milan è fissato per il 12 luglio

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Non c'è ancora l'allenatore ma il Milan fissa la data del suo raduno: la stagione rossonera inizierà il prossimo 12 luglio a Milanello

Al Milan manca ancora tutta la struttura, ma l'inizio ufficiale della nuova stagione 2026/2027 si avvicina: il 1° luglio non è così distante e sarà anche la data del primo giorno della sessione estiva di calciomercato. In tutto questo, come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il Milan ha deciso di fissare come data del raduno di inizio anno il 12 luglio a Milanello. È stata dunque confermata la data che era stata inizialmente indicata da Massimiliano Allegri, ex tecnico del Milan oggi esonerato e a un passo dal Napoli.

MILAN, RADUNO IL 12 LUGLIO

Il raduno del Milan sarà il 12 luglio a Milanello. Nello specifico il 12 luglio si terranno i test fisici, mentre il giorno dopo il 13 luglio ci sarà il raduno vero e proprio. Manca dunque più di un mese e le motivazioni di una data così in là rispetto al solito sono motivate dal fatto che adesso si giocherà il Mondiale e sono ben 10 i rossoneri impegnati, molti dei quali rientreranno verso la fine del mese di luglio. Inoltre, non avendo ancora tecnico e direttori, si dà un po' di tempo per arrivare preparati all'appuntamento. Al momento la prima amichevole fissata per il Milan è il 25 luglio a Glasgow contro il Celtic.

di Pietro Mazzara