MN - Milan-Chelsea, dialogo aperto anche per Pulisic: i dettagli

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, continua il dialogo tra il Milan e Chelsea dopo aver quasi definito il passaggio di Ruben Loftus-Cheek (qui la notizia). Furlani e Moncada, infatti, portano avanti i contatti con il club londinese anche per Christian Pulisic, esterno destro d'attacco che non occuperebbe lo slot per i giocatori extracomunitari visto il suo passaporto croato. Il giocatore gradisce la destinazione e vorrebbe trovare più spazio rispetto agli ultimi mesi in Blues.

di Antonio Vitiello