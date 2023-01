MN - Milan, dopo il ko col Toro la squadra a Milanello già stasera: domani l’analisi della sconfitta

MilanNews.it

Diversamente dalle altre volte, quando i giocatori dopo la partita raggiungevano le loro abitazioni, il Milan ha deciso di recarsi a Milanello subito dopo la sconfitta in Coppa Italia. I giocatori rossoneri stasera dormiranno al centro sportivo di Carnago, in attesa dell’allenamento di domani mattina quando si analizzerà in modo approfondito cosa non abbia funzionato contro il Torino.

di Antonio Vitiello