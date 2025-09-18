MN - Pavlovic torna in gruppo, Maignan e Leao continuano con il lavoro personalizzato

Manuel Del Vecchio

Giornate di lavoro intenso in vista della sfida di sabato sera al Bluenergy Stadium contro l'Udinese. Trasferta difficile, con il Milan che dovrà fare sicuramente a meno di Massimiliano Allegri, squalificato per l'espulsione rimediata a San Siro contro il Bologna e per questo non sarà in panchina.

Continua il lavoro anche degli infortunati e oggi c'è una notizia positiva da Milanello. Apprende la redazione di MilanNews.it che Strahinja Pavlovic ha svolto tutto l'allenamento in gruppo, mentre Mike Maignan e Rafa Leao hanno continuato con l'allenamento individuale: il portoghese prosegue nel suo percorso di recupero ed il portiere ha svolto una sessione personalizzata sul campo.

