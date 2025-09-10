MN - Premio Gentleman: quella di Gabbia nel derby la rete più bella in casa. Premiati anche Ricci e Leao

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:30News
di Lorenzo De Angelis
fonte dal nostro inviato al Premio Gentleman Antonello Gioia

Tanto Milan al premio Gentleman di questa sera. Alcuni dei campioni rossoneri sono stati anche premiati con onerificenze di tutto livello, come appreso dal nostro inviato di MilanNews.it. Di seguito i premi che sono stati assegnati ai calciatori del Diavolo: 

Gentleman Milan: Leao
Gentleman Dirigente 30 anni: Galliani
Gentleman Vialli: Ricci
Gentleman rete più bella in casa: Gabbia vs Inter