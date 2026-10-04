MN - Romani: "Milan, quarto posto obiettivo principale. Oltre la vedo più difficile"
A margine di un'intervista, rilasciata a MilanNews.it in esclusiva, in cui ha offerto il suo punto di vista sulla costruzione del nuovo stadio di Milan e Inter, il Presidente del Consiglio della Regione Lombardia Federico Romani si è dilungato anche su altre tematiche legate al campo, da buon appassionato di sport. Di seguito un estratto rigurdante il suo punto di vista sulla stagione del Milan quest'anno.
Il commento di Federico Romani, Presidente del Consiglio della Regione Lombardia, sulla stagione del Milan: "Per quanto riguarda il Milan, visti anche i risultati, ma vista soprattutto la campagna acquisti della squadra rossonera, direi che l'obiettivovo del quarto posto sia l'obiettivo principale che deve raggiungere per tornare nell'Europa che conta. Vedo più difficile arrivare oltre il quarto posto, vedo comunque un fallimento il fatto di non arrivare a quella qualificazione in Champions League che già è sfumata l'anno scorso in maniera rocambolesca all'ultima giornata"
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