Stati Uniti super contro il Messico! Musah subentra: la sua pagella

Gli Stati Uniti hanno fatto lo show nella notte italiana: 3-0 agli storici rivali del Messico con il milanista Musah in campo dal 67°

Nella notte italiana tra sabato e domenica gli Stati Uniti hanno giocato la terza amichevole di questa sosta e hanno collezionato la terza vittoria. Questa volta la squadra americana ha alzato il livello dell'avversario, affrontando l'acerrima rivale continentale del Messico. In campo non c'è stata storia con la formazione di Mauricio Pochettino, in questa sosta composta da elementi giovanissimi, che ha vinto per 3-0. Sul tabellino dei marcato sono finiti Hall, Sullivan e Tillman.

Yunus Musah, centrocampista del Milan, è partito dalla panchina per la seconda volta consecutiva: ingresso in campo al minuto 67 sul 2-0. Nella pagella di ESPN, Musah si merita un 7 con questo giudizio: "Alcuni buoni passaggi per il subentrato che si è ben collegato con i giocatori sulla fascia destra." Di seguito si riporta il prossimo e ultimo impegno degli americani in questa pausa, contro l'altra grande rivale del Continente:

Stati Uniti-Canada, mercoledì 7 ottobre ore 02.00 (ora italiana), Saint Paul - Amichevole