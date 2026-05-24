MN - San Siro fischia e urla 'Indegni'. Contestata pesantemente la società presente sugli spalti

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Alla fine della partita ma già a partire dai minuti di recupero, la squadra è stata sonoramente fischiata dalla tifoseria milanista, guidata dalla Curva Sud, con il coro “Indegni” e “Andate a lavorare”. Continua ad alti decibel anche la protesta contro la società, con i cori che, ormai da quattro stagioni, accompagnano la squadra rossonera ogni fine campionato.

IL MESSAGGIO DELLA CURVA SUD CONTRO LA DIRIGENZA

Il messaggio della Curva contro l'attuale dirigenza milanista, Igli Tare l'unico che si salva: "E visto che la proprietà non sembra intenzionata a vendere (PURTROPPO, anche se la speranza è sempre l’ultima a morire…), allora che inizi seriamente a porre rimedio già da domani, ai disastri combinati in questi anni in cui hanno pagato tutti tranne i principali colpevoli: VIA Furlani e Moncada, per le scelte disastrose che hanno relegato il Milan a ruolo di comprimaria. VIA Ibrahimovic, tanto valido come calciatore quanto dannoso nelle vesti dirigenziali, figura nociva e divisiva nel gruppo squadra e spesso assente o fuori luogo nei momenti di difficoltà. E perché no, VIA Scaroni del quale nessuno ad oggi ha ancora capito l’utilità". E visto che la proprietà non sembra intenzionata a vendere (PURTROPPO, anche se la speranza è sempre l’ultima a morire…), allora che inizi seriamente a porre rimedio già da domani, ai disastri combinati in questi anni in cui hanno pagato tutti tranne i principali colpevoli: VIA Furlani e Moncada, per le scelte disastrose che hanno relegato il Milan a ruolo di comprimaria. VIA Ibrahimovic, tanto valido come calciatore quanto dannoso nelle vesti dirigenziali, figura nociva e divisiva nel gruppo squadra e spesso assente o fuori luogo nei momenti di difficoltà. E perché no, VIA Scaroni del quale nessuno ad oggi ha ancora capito l’utilità.