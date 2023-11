MN - Squalifica, età e contratto: tutti i motivi per cui Camarda non ci sarà martedì

L’hype attorno a Francesco Camarda e alla sua possibile partecipazione a Milan-Borussia Dortmund è stato già frenato in mattinata, quando vi abbiamo raccontato del fatto che l’espulsione rimediata contro il PSG lo priverebbe della possibilità anche di una eventuale convocazione in prima squadra. Ebbene, ad integrazione della notizia di stamattina, c’è un altro aspetto che va sottolineato e che non è di poco conto. La Uefa non ammette deroghe, come avviene per la giurisdizione della FIGC, e identifica come giocatori selezionabili in lista B solo quelli che hanno compiuto il 16° anno d’età, cosa che Camarda non ha ancora fatto così come è necessario che il ragazzo abbia sottoscritto un contratto da professionista.

La somma di questi elementi fa si che Camarda non potrà essere protagonista né in Youth League, dove può essere regolarmente schierato e dove dovrà scontare il turno di squalifica, né in Champions League per la quale dovrà aspettare ancora qualche mese. Qualora fosse stato selezionabile in prima squadra (seguendo i requisiti di cui sopra), non avrebbe comunque potuto partecipare alla gara di martedì a causa della squalifica.