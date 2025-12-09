MN - Tillman: "Per me Pulisic fa parte dei migliori del mondo e non solo per i gol e gli assist"

vedi letture

Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato in esclusiva per MilanNews.it l'americano Malik Tillman, centrocampista del Bayer Leverkusen compagno di nazionale di Christian Pulisic. Dopo la doppietta di ieri sera al Toro, tanti club importanti tra cui il Manchester United sono tornati in auge per il milanista.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Quando si parla dei migliori al mondo non si fa mai o raramente il nome di Pulisic. Secondo te fa parte dei giganti del calcio globale con Mbappé, Haaland, Vini Jr, Yamal e Kane? Non è che forse è un pò sottovalutato?

"Probabilmente è sottovaluto, sì. Per me fa parte dei migliori e non solo per i gol e gli assist. Ma soprattutto per come attira i giocatori su di sé e li batte nell'uno contro uno. È una grandissima ala che non ha nulla da invidiare ai migliori al mondo."

IL COMMENTO DEL DIRETTORE VITIELLO SU PULISIC

"Nella ripresa a Torino - ha scritto, nel suo editoriale, il direttore di MilanNews Antonio Vitiello - è entrato Capitan America, il supereroe del Milan che ha preso il Toro per le corna e ha salvato il Diavolo. Una doppietta pazzesca soprattutto perché ieri aveva 39 di febbre e la sua presenza era stata messa seriamente a rischio. Ieri mattina ha scelto di viaggiare per Torino, lo staff medico con il dottor Mazzoni lo ha rimesso in piedi, e ha sfoderato una doppietta pesantissima. Pulisic ha voluto giocarla a tutti i costi questa partita. E non solo l’ha giocata ma l’ha decisa con due gol in pochi minuti. Il Milan non ha una vera punta ma ha un giocatore fortissimo lì davanti, un cecchino. Christian è già a quota 7 reti in serie A e se pensiamo ai minuti disputati, il dato diventa ancora più impressionanti, perché Pulisic ha saltato già diverse partite".