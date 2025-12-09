MN - Tillman: "Pulisic al Manchester Utd? la Premier League è un grande campionato che lui conosce molto bene"

Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato in esclusiva per MilanNews.it l'americano Malik Tillman, centrocampista del Bayer Leverkusen compagno di nazionale di Christian Pulisic. Dopo la doppietta di ieri sera al Toro, tanti club importanti tra cui il Manchester United sono tornati in auge per il milanista.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Lo vuole il ricco Manchester United della ricchissima Premier League. I tifosi rossoneri dovrebbero preoccuparsi

"Non ne abbiamo parlato. Ma la Premier League è un grande campionato che lui conosce molto bene avendoci giocato prima... sarà lui a prendere la decisione migliore."

IL COMMENTO DEL DIRETTORE VITIELLO SU PULISIC

"Nella ripresa a Torino - ha scritto, nel suo editoriale, il direttore di MilanNews Antonio Vitiello - è entrato Capitan America, il supereroe del Milan che ha preso il Toro per le corna e ha salvato il Diavolo. Una doppietta pazzesca soprattutto perché ieri aveva 39 di febbre e la sua presenza era stata messa seriamente a rischio. Ieri mattina ha scelto di viaggiare per Torino, lo staff medico con il dottor Mazzoni lo ha rimesso in piedi, e ha sfoderato una doppietta pesantissima. Pulisic ha voluto giocarla a tutti i costi questa partita. E non solo l’ha giocata ma l’ha decisa con due gol in pochi minuti. Il Milan non ha una vera punta ma ha un giocatore fortissimo lì davanti, un cecchino. Christian è già a quota 7 reti in serie A e se pensiamo ai minuti disputati, il dato diventa ancora più impressionanti, perché Pulisic ha saltato già diverse partite".