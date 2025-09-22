MN - Verso Milan-Lecce: già venduti oltre 50 mila biglietti

Domani sera il Milan di Max Allegri sarà impegnato a San Siro contro il Lecce nei sedicesimi di Coppa Italia e la gara si giocherà in una cornice di pubblico importante: sono stati infatti già venduti oltre 50 mila biglietti per la sfida tra i rossoneri e i pugliesi. Ricordiamo che è una gara secca e in caso di parità dopo i 90 minuti non ci saranno i supplementari, ma si andrà direttamente ai tiri di rigore.

DOVE VEDERE MILAN-LECCE

Data: martedì 23 settembre 2025

Ora: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: Italia 1, Mediaset Infinity

Web: MilanNews.it