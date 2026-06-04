MN - Vierchowod: “La società deve prendere giocatori all’altezza, se Cardinale non ha ancora capito dove si trova allora venda”
MilanNews.it
Pietro Vierchowod ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews e ha trattato vari temi, tra i quali quello in merito alla prossima stagione e a Cardinale
Alla presentazione del podcast "Derbyssimo Legends", la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Pietro Vierchowod il quale ha trattato vari temi, dalla stagione appena conclusa a quello che succederà nel prossimo futuro in casa rossonera. Di seguito un estratto delle sue parole.
Come fanno i tifosi ad essere ottimisti per la prossima stagione?
“Il messaggio di speranza è quello che la società riesca a prendere dei giocatori all’altezza e la speranza è che riesca a fare bene”
Cardinale ha capito che il Milan è una società storica e gloriosa e non basta vivacchiare come in questi anni?
“Ma speriamo capisca, dopo tanti anni deve per forza capire sennò è giusto che molli”.
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