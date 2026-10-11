Modric: "Devi costantemente dimostrare tutto da capo. A volte è difficile, ma è così che funzionano la vita e lo sport. Vivo la pressione con piacere"

Nella Giornata Mondiale della Salute Mentale, AC Milan ha presentato ‘The Chamber’, una serie di interviste - presentate tra Luca Casadei - con la salute mentale al centro del discorso, con tutte le ramificazioni possibili riguardanti il mondo dello sport. Ad aprire le danze è Luka Modric, che in questo estratto parla di come gestire la pressione ad alti livelli.

"A dire il vero, mi piace avere quella pressione perché sento di rendere meglio sotto pressione che quando sono rilassato. Ecco perché, nella vita, devi dimostrare il tuo valore ogni singolo giorno, soprattutto nello sport, nel calcio. Ogni giorno porta qualcosa di nuovo, e devi continuare a migliorare e a dimostrare quanto vali perché la gente dimentica in fretta quello che hai fatto in passato. Devi costantemente dimostrare tutto da capo. A volte è difficile, ma è così che funzionano la vita e lo sport. E beh, è così che stanno le cose: io rendo bene sotto questo tipo di pressione e la vivo con piacere".