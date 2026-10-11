Le polemiche storiche di Sassuolo-Milan: dal gol fantasma al fuorigioco millimetrico

Sassuolo-Milan è una sfida "divertente" anche per la serie di errori che si porta dietro

Sassuolo-Milan è una sfida che negli anni i tifosi rossoneri hanno vissuto spesso con timore: i neroverdi hanno più volte fatto lo scherzetto al Diavolo in partite che - per motivi diversi - sono sempre state storiche. Un 4-3 a gennaio 2014 costò la panchina ad Allegri, ma ci sono state altre sfide con risvolti piuttosto particolari.

SASSUOLO-MILAN, UNA STORIA DI POLEMICHE

Nel 3-2 del maggio 2015, sulla panchina del Milan c'era Inzaghi, il Sassuolo vinse grazie anche ad un gol fantasma: sul tiro di Berardi da fuori Diego Lopez aveva salvato sulla linea- la palla non era entrata del tutto - ma l'assistente di porta assegnò la rete. All'epoca non c'era ancora la goal line technology.

A febbraio 2017, Sassuolo-Milan 0-1, ci fu la polemica per il rigore di Bacca: l'attaccante rossonero calciò il penalty in maniera irregolare, scivolando ed effettuando così un "doppio tocco". Sarebbe stato da annullare, ma anche allora gli arbitri non presero la decisione giusta.

Fast forward ad aprile 2024, con Chukwueze che si è visto annullare due gol per due fuorigioco - questa volta il VAR c'era ed è intervenuto - di pochissimi centimetri. Nonostante i gol annullati il Milan di Pioli riuscì a recuperare e la partita finì 3-3