Verso Sassuolo-Milan: dove vedere la partita in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

Dopo la lunghissima sosta per le Nazionali, il Milan tornerà finalmente in campo tra poche ore contro il Sassuolo, in una partita ostica e storicamente ricca di insidie per i rossoneri. Così, dopo la bella e convincente vittoria casalinga contro il Lecce, nell'ultimo e precedente turno di campionato prima della lunga sosta per le Nazionali, il Milan di Ruben Amorim sarà impegnato tra poco, alle 18.00 contro il Sassuolo.

DOVE VEDERE SASSUOLO-MILAN

Sassuolo-Milan: domenica 11 ottobre 2026

Ore: 18:00

Stadio: Mapei Stadium di Reggio Emilia

TV: Dazn, SkySport

Streaming: Dazn, SkyGo, NowTV

Web: diretta testuale su MilanNews.it

SASSUOLO-MILAN, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Fourneau di Roma1

Assistenti: Palermo - Rossi L.

IV uomo: Chiffi

VAR: Santoro

AVAR: Meraviglia