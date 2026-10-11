Verso Sassuolo-Milan: dove vedere la partita in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

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Oggi alle 16:24News
di Niccolò Crespi

Dopo la lunghissima sosta per le Nazionali, il Milan tornerà finalmente in campo tra poche ore contro il Sassuolo, in una partita ostica e storicamente ricca di insidie per i rossoneri. Così, dopo la bella e convincente vittoria casalinga contro il Lecce, nell'ultimo e precedente turno di campionato prima della lunga sosta per le Nazionali, il Milan di Ruben Amorim sarà impegnato tra poco, alle 18.00 contro il Sassuolo.

DOVE VEDERE SASSUOLO-MILAN

Sassuolo-Milan: domenica 11 ottobre 2026
Ore: 18:00
Stadio: Mapei Stadium di Reggio Emilia
TV: Dazn, SkySport
Streaming: Dazn, SkyGo, NowTV
Web: diretta testuale su MilanNews.it

SASSUOLO-MILAN, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Fourneau di Roma1
Assistenti: Palermo - Rossi L.
IV uomo: Chiffi
VAR: Santoro
AVAR: Meraviglia