Verso Sassuolo-Milan: dove vedere la partita in diretta TV, streaming e su MilanNews.it
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Dopo la lunghissima sosta per le Nazionali, il Milan tornerà finalmente in campo tra poche ore contro il Sassuolo, in una partita ostica e storicamente ricca di insidie per i rossoneri. Così, dopo la bella e convincente vittoria casalinga contro il Lecce, nell'ultimo e precedente turno di campionato prima della lunga sosta per le Nazionali, il Milan di Ruben Amorim sarà impegnato tra poco, alle 18.00 contro il Sassuolo.
DOVE VEDERE SASSUOLO-MILAN
Sassuolo-Milan: domenica 11 ottobre 2026
Ore: 18:00
Stadio: Mapei Stadium di Reggio Emilia
TV: Dazn, SkySport
Streaming: Dazn, SkyGo, NowTV
Web: diretta testuale su MilanNews.it
SASSUOLO-MILAN, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro: Fourneau di Roma1
Assistenti: Palermo - Rossi L.
IV uomo: Chiffi
VAR: Santoro
AVAR: Meraviglia
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