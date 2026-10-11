Marcolin: "Amorim cerca di creare un senso di appartenenza. Lo stiamo apprezzando: tre vittorie e due pareggi non è male come partenza”

Marcolin: "Amorim cerca di creare un senso di appartenenza. Lo stiamo apprezzando: tre vittorie e due pareggi non è male come partenza”MilanNews.it
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Oggi alle 17:19News
di Manuel Del Vecchio

Dario Marcolin, nel pre partita di Sassuolo-Milan, parla così di Ruben Amorim. L'allenatore portoghese, alla prima esperienza in Italia, è stato oggetto di una marea di critiche nonostante un avvio decisamente soddisfacente:

“Dobbiamo pensare che è un allenatore nuovo per il nostro campionato. Fa molte interviste, comunica molto con i giocatori, cerca di creare un senso di appartenenza. Lo stiamo apprezzando: tre vittorie e due pareggi non è male come partenza”.