Marcolin: "Amorim cerca di creare un senso di appartenenza. Lo stiamo apprezzando: tre vittorie e due pareggi non è male come partenza”
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Dario Marcolin, nel pre partita di Sassuolo-Milan, parla così di Ruben Amorim. L'allenatore portoghese, alla prima esperienza in Italia, è stato oggetto di una marea di critiche nonostante un avvio decisamente soddisfacente:
“Dobbiamo pensare che è un allenatore nuovo per il nostro campionato. Fa molte interviste, comunica molto con i giocatori, cerca di creare un senso di appartenenza. Lo stiamo apprezzando: tre vittorie e due pareggi non è male come partenza”.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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