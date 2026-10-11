Moreira a Sky: "A 4 siamo più aggressivi, mi piace. Sarà una partita dura"
Diego Moreira, calciatore del Milan, oggi parte da titolare nella gara contro il Sassuolo che si gioca alle ore 18 a Reggio Emilia. Di seguito le sue dichiarazioni nel pre-gara di Sky Spoort 24.
Com'è andata la sosta: state bene?
"La sosta andata bene, abbiamo comunque avuto il tempo di recuperare. Sono contento di tornare in Serie A. Sarà una partita dura, sono una buona squadra e giochiamo in casa loro. Sappiamo cosa dobbiamo fare e lo faremo"
Quanto ti piacerebbe vincere lo Scudetto?
"Chiunque lo vuole vincere ma siamo a inizio stagione e dobbiamo pensare una partita alla volta, step by step"
Preferisci giocare con la difesa a 4?
"Sì mi piace perchè siamo più aggressivi in fase offensiva. Piace a tutti: lo abbiamo fatto contro il Lecce ed è andata bene. Dobbiamo continuare così"
Sei capocannoniere del Milan attualmente: vorresti continuare?
"Sì ma non mi concentro tanto su questo. Mi fa piacere ma il mio obiettivo è aiutare la squadra a vincere, anche se non segno la cosa importante è la vittoria della squadra"
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