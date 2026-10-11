Caputi su Ramos: "La nazionale può avergli dato la giusta carica, nessun dubbio sul suo valore"

Il giornalista Massimo Caputi ha commentato il momento di Gonçalo Ramos che è reduce da tre gol in quattro partite con il Portogallo

Massimo Caputi, presente negli studi di Sky nel pre-partita di Sassuolo-Milan, ha rilasciato queste parole su Goncalo Ramos, autore finora di un gol in rossonero, ma reduce da tre gol in quattro partite con il Portogallo: "Sono curioso di vederlo già stasera. La nazionale può avergli dato la giusta carica per fare bene anche in rossonero. Diciamo anche che un Milan definitivo non c'è ancora, quindi non è facile per un centravanti se continuano a cambiare i suoi compagni reparto. Giustamente un attaccante deve fare gol, ma dipende sempre anche dal contesto in cui si trova. Sul valore di Ramos non ci sono dubbi".

Questo le formazioni ufficiali di Sassuolo e Milan:

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt, Caleta-Car, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. A disp.: Satalino, Turati, Cande, Walukiewicz, Volpato, Ghion, Bowie, Skjellerup, Dominguez, Odenthal, Obrador, Lipani, Thorstvedt, Cinquegrano, Kakari. All. Alberto Aquilani.

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic; Ramos. A disp.: Bouyer, Torriani, De Winter, Diawara, Terracciano, Tomori, Bartesaghi, Modric, Jashari, Comotto, Loftus-Cheek, Hutchinson, Cisse, Camarda. All. Ruben Amorim.