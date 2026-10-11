Sassuolo, Leysen: "Giochiamo contro un'ottima squadra: lotteremo"
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Il Sassuolo oggi ospita il Milan (calcio di inizio tra pochi minuti alle ore 18) al Mapei Stadium in occasione della sesta giornata del campionato di Serie A Enilive. Nel pre-gara di Reggio Emilia, ai microfoni di Sky Sport 24, ha parlato il difensore neroverde Fedde Leysen. Le sue dichiarazioni complete.
Le dichiarazioni di Fedde Leysen, difensore del Sassuolo, nel pre della gara contro il Milan: "Abbiamo giocato bene contro il Monza, non abbiamo ottenuto quanto meritavamo ma ora dobbiamo voltare pagina. Giochiamo contro un'ottima squadra con tanti giocatori di qualità, conosciamo i nostri punti di forza e lotteremo con quello che abbiamo".
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