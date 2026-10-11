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MN - Non solo Cardinale: presenti anche Calvelli, Gardiner e Fontanella-Khan

MN - Non solo Cardinale: presenti anche Calvelli, Gardiner e Fontanella-KhanMilanNews.it
Oggi alle 17:43News
di Francesco Finulli
fonte dal nostro inviato a Reggio Emilia, De Angelis
Cardinale oggi è a Reggio Emilia accanto al Milan che sfida il Sassuolo: insieme al manager americano anche altri membri degli stati generali rossoneri

Il Milan tra pochi minuti scenderà in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo in occasione della sesta giornata del campionato di Serie A Enilive, che in questo weekend torna dopo una lunga sosta per le Nazionali. Accanto alla squadra rossonera di Ruben Amorim ci sarà anche il proprietario Gerry Cardinale, presente già ieri nel centro sportivo di Milanello nella giornata di vigilia e durante la conferenza stampa del tecnico portoghese.

Insieme al manager americano di RedBird, però, ci sono altri membri degli stati generali rossoneri. A bordocampo, durante il riscaldamento, come riportato dall'inviato di MilanNews.it, c'è l'amministratore delegato Massimo Calvelli, il Director of Football Intelligence Bobby Gardiner, lo Chief Corporate Affairs Office James Fontanella-Khan e la Chief Brand Officer Francesca Montini.