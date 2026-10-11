MN - Non solo Cardinale: presenti anche Calvelli, Gardiner e Fontanella-Khan
Il Milan tra pochi minuti scenderà in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo in occasione della sesta giornata del campionato di Serie A Enilive, che in questo weekend torna dopo una lunga sosta per le Nazionali. Accanto alla squadra rossonera di Ruben Amorim ci sarà anche il proprietario Gerry Cardinale, presente già ieri nel centro sportivo di Milanello nella giornata di vigilia e durante la conferenza stampa del tecnico portoghese.
Insieme al manager americano di RedBird, però, ci sono altri membri degli stati generali rossoneri. A bordocampo, durante il riscaldamento, come riportato dall'inviato di MilanNews.it, c'è l'amministratore delegato Massimo Calvelli, il Director of Football Intelligence Bobby Gardiner, lo Chief Corporate Affairs Office James Fontanella-Khan e la Chief Brand Officer Francesca Montini.
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