Amorim a DAZN: "Oggi dobbiamo gestire bene le transizioni. Importante la vicinanza di Cardinale"

Ruben Amorim ha parlato a DAZN nel pre partita di Sassuolo-Milan. Queste tutte le dichiarazioni del tecnico rossonero:

Come sono state queste settimane di lavoro durante la sosta?

“Abbiamo avuto solo 2 giorni di lavoro con tutti a disposizione. I nazionali comunque sono tornati bene. Loro sono forti nell’uno contro uno, hanno grande velocità davanti, ma siamo pronti. Dobbiamo migliorare nel creare chance, ma anche come difendere. Affronteremo una squadra top e dovremo essere pronti”.

Che richieste ci sono per la squadra per quanto riguarda il riempire l’area?

“Ci sono indicazioni per tutta la squadra. Dobbiamo gestire bene le transizioni: ci sono dei giocatori il cui lavoro è essere pronti quando la palla è nel terzo finale del campo e pensare alla possibile transizione. Il resto dei calciatori sono liberi di andare in area. Ma a volte siamo vicini all’area senza mettere la palla dentro. Se guardate alla nostra squadra il nostro potenziale è più grande rispetto a quello che stiamo facendo vedere. Per creare più chance dobbiamo mettere la palla in area ed è quello che proveremo a fare”.

Anche oggi Gerry Cardinale è con voi:

“È importante, e non solo per me. Io, da allenatore, so che i risultati comandano tutto. È importante che il proprietario e il board siano vicini alla squadra e seguano tutto da vicino per migliorare il club. Abbiamo tante cose da fare, ma è importante per tutti a Milanello questa vicinanza”.

Come sta Pulisic?

“Sta meglio. Penso che possa gestire meglio la velocità del gioco e per me è un top player, può fare la differenza ed è importante per noi”.