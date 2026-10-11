Milan, una statistica che fa ben sperare: nessuno come il Diavolo in Serie A
Problema gol per il Milan? Per ora non proprio. I rossoneri sono attesi dal difficile appuntamento in trasferta contro il Sassuolo, oggi alle 18.00 e una curiosa statistica prende sempre più importanza in questo lungo pre partita. I rossoneri fanno fatica a segnare? I numeri dicono il contrario.
MILAN, PROBLEMA GOL? IL DATO DICE DI NO
Infatti, come appreso dal sito Opta, il Milan è la squadra con la più alta percentuale realizzativa in questa Serie A: 15.6%, avendo trovato 10 reti con 64 conclusioni; dall'altro lato, il Sassuolo ha segnato una rete in meno (nove) con 22 tiri in più (86). Tornando alla sfida di questa sera infatti, il Milan ha perso l'ultima trasferta di Serie A contro il Sassuolo, dopo una serie di imbattibilità di otto incontri (6V, 2N), e l'ultima volta che i rossoneri sono stati sconfitti in due gare esterne di fila contro i neroverdi nella competizione risale al 2016 (tre in quell'occasione).
DOVE VEDERE SASSUOLO-MILAN
Sassuolo-Milan: domenica 11 ottobre 2026
Ore: 18:00
Stadio: Mapei Stadium di Reggio Emilia
TV: Dazn, SkySport
Streaming: Dazn, SkyGo, NowTV
Web: diretta testuale su MilanNews.it
SASSUOLO-MILAN, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro: Fourneau di Roma1
Assistenti: Palermo - Rossi L.
IV uomo: Chiffi
VAR: Santoro
AVAR: Meraviglia
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