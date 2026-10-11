Diego Moreira e quel curioso confronto con Piatek e Balotelli: i numeri

E' il giorno partita! Il Milan di mister Amorim si avvicina sempre più al ritorno in campionato, questa sera alle 18.00 sull'ostico campo del Sassuolo di Alberto Aquilani. In attesa delle formazioni ufficiali, possiamo comodamente confermare che Diego Moreira sia sicuramente l'uomo in più del Milan in questo momento. Gol, corsa, qualità e tanto dinamismo. Dopo la doppietta alla Lazio, l'esterno belga è andato a segno anche nell'ultima e recente sfida dei rossoneri in campionato contro il Lecce. Il Sassuolo la prossima vittima?

MOREIRA E IL CONFRONTO CON PIATEK E BALOTELLI

Diego Moreira ha segnato tre gol con il Milan in Serie A in 127 minuti spalmati in tre presenze; solo due giocatori hanno realizzato quattro gol nelle prime quattro gare con i rossoneri nella competizione negli anni 2000: Mario Balotelli nel 2013 e Krzysztof Piatek nel 2019.

VERSO SASSUOLO-MILAN

Solo il Como (41) e la Juventus (38) hanno effettuato più conclusioni da fuori area rispetto al Sassuolo in questo avvio di Serie A (35) - dall'altra parte, nessuna squadra ha tentato meno tiri dalla distanza rispetto al Milan (14, come il Parma). Il Milan è la squadra con la più alta percentuale realizzativa in questa Serie A: 15.6%, avendo trovato 10 reti con 64 conclusioni; dall'altro lato, il Sassuolo ha segnato una rete in meno (nove) con 22 tiri in più (86).