Musah titolare anche col Sassuolo? Yunus è entusiasta di Amorim: "Avere tecnici che credono in te è ciò che desideri davvero come giocatore"

Non manca molto al fischio d'inizio di Sassuolo-Milan e a breve scopriremo anche le scelte ufficiali di Ruben Amorim per la sfida del Mapei Stadium. Le ultime notizie vedono Yunus Musah in vantaggio su Luka Modric a centrocampo: al fianco di Rabiot dovrebbe esserci di nuovo lo statunitense, che in questo avvio di stagione ha guadagnato gradi di titolarità inaspettati un po' per tutti. Anche per lui, visto che nei giorni scorsi - quando era in ritiro con la nazionale USA - ne ha parlato così ai microfoni di ESPN.

Sul raporto con Amorim che lo ha chiamato prima del raduno per dirgli che contava su di lui: "Pensavo che Amorim me lo stesse dicendo solo per trattenermi al club, come fanno altri allenatori. Ma poi, durante il ritiro prestagionale, ho visto che giocavo molto, mi parlava spesso ed era vero".

Sull'inizio positivo della stagione con Milan e Stati Uniti: "Ho iniziato la stagione accumulando tanti minuti e molte presenze da titolare. E ora sono tornato anche in nazionale. È stato un gran bell'inizio di stagione: avere di nuovo dei tecnici che credono in te è ciò che desideri davvero come giocatore, allenatori che ti danno fiducia e ti fanno giocare"