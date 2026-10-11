Sassuolo-Milan dà il via al tour de force: 7 partite in 21 giorni

Due ore circa al fischio d'inizio di Sassuolo-Milan: la partita del Mapei Stadium dà il via ad un tour de force niente male. In 21 giorni, da oggi al 31 ottobre, il Milan giocherà ben 7 partite tra Serie A ed Europa League. La media è facile: un impegno ufficiale ogni 3 giorni e diversi big match - è proprio Milan-Inter a chiudere questo periodo colmo di sfide.

6ª giornata Serie A, Sassuolo-Milan, domenica 11 ottobre ore 18.00 (DAZN/Sky)

2ª giornata EL (giovedì 15 ottobre 2026, ore 18.45): Salisburgo-Milan

7ª giornata Serie A, Milan-Atalanta, domenica 18 ottobre ore 18.00 (DAZN/Sky)

3ª giornata EL (giovedì 22 ottobre 2026, ore 21.00): Bournemouth-Milan

8ª giornata Serie A, Udinese-Milan, domenica 25 ottobre ore 20.45 (DAZN)

9ª giornata Serie A, Milan-Bologna, mercoledì 28 ottobre ore 18.30 (DAZN)

10ª giornata Serie A, Milan-Inter, sabato 31 ottobre ore 20.45 (DAZN/Sky)