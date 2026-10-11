VIDEO - Rivedi la tripletta di Nkunku di ieri contro il Francoforte
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Christopher Nkunku si mette in mostra al Lipsia: tripletta in soli 45 minuti contro l'Eintracht
Sabato sera di lusso per il Lipsia, che al ritorno in Bundesliga ha battuto 6-0 uno spaurito Eintracht Fraconcoforte. Protagonista di serata? Ovviamente Christopher Nkunku con la sua tripletta in un tempo.
Il francese, in prestito dal Milan, ha segnato tre gol da rapinatore d'area, tutti e tre di sinistro. Rivedili nel video in calce alla news!
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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