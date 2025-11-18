Modric dopo Montenegro-Croazia: "Non pensavo fosse per me l'ovazione. A Podgorica ci sono anche tifosi del Milan? Beh, se è così, mi fa piacere"

Sportske novosti, noto quotidiano sportivo croato, riporta le parole che Luka Modric ha pronunciato ieri sera dopo la vittoria per 3-2 in rimonta della sua Croazia in casa del Montenegro: "Non abbiamo iniziato bene la partita, loro ne hanno approfittato segnando due gol, ma poi, man mano che la partita andava avanti, siamo stati più bravi e più concreti e abbiamo concluso le qualificazioni nel miglior modo possibile, che era il nostro obiettivo".

Il centrocampista del Milan ha poi commentato anche l'ovazione ricevuta al suo ingresso in campo: "Sì, il pubblico ci ha accolto magnificamente, non posso che ringraziarli per questo. Che continuino a sostenere la loro squadra in questo modo, è stata un'atmosfera fantastica. Mentre camminavo verso la panchina, non mi sono nemmeno reso conto che fosse rivolta a me, me ne sono reso conto più tardi. È stata una sensazione e un'emozione incredibile, l'ho provata in molti stadi. È sempre bello, quando il pubblico di un paese vicino ti accoglie in questo modo, è ancora più speciale. Grazie di cuore. A Podgorica ci sono anche tifosi del Milan? Beh, se è così, mi fa piacere".

In vista del sorteggio dei gironi del Mondiale del prossimo 5 dicembre, Modric ha dichiarato: "Non vediamo l'ora di scoprire con chi saremo sorteggiati nel girone. Non vediamo l'ora di vedere contro chi giocheremo, ma anche su quale costa andremo. Manca ancora tanto tempo al Mondiale, ora dobbiamo concentrarci sui club e fare del nostro meglio per affrontare le sfide che ci attendono. Poi ci concentreremo sulla nazionale".

Modric ha infine spiegato anche qual è il suo segreto: "Forse ci vorrà più tempo per spiegarlo, ma dico sempre: la cosa più importante è l'amore per quello che faccio. Amo il calcio, è tutto per me. La famiglia viene prima di tutto, ma poi c'è il calcio che è tutto per me. Quell'amore che provo ancora oggi è uno dei motivi per cui continuo ad andare avanti".

