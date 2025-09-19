Modric, ultime due partite con assist e gol: domani sera potrebbe eguagliare un nuovo record

vedi letture

Dopo la vittoria di domenica scorsa in casa contro il Bologna, il Milan di Massimiliano Allegri andrà a Udine per giocare contro l'Udinese, anche lui reduce da un successo contro il Pisa nell'ultimo turno di Serie A. Dopo la bella e netta vittoria della scorsa stagione (0-4) il Milan dovrà di nuovo portare a casa tre punti preziosi per il proprio percorso. Oggi infatti, è la vigilia della sfida di domani sera tra Udinese e Milan. Una gara da non sottovalutare e che come detto anche dallo stesso Allegri sarà fondamentale per poter dare continuità al percorso rossonero in queste prime gare di Serie A.

Numeri e dati: Modric a caccia di record

Dopo il gol nell'ultimo match di Serie A, Luka Modric potrebbe segnare in due presenze di fila solo per la terza volta in carriera nei maggiori cinque campionati europei, dopo il gennaio 2019 e il dicembre 2020 (in entrambi i casi con il Real Madrid). Più nel dettaglio, dopo l'assist contro il Lecce e la rete contro il Bologna, il croato potrebbe prendere parte ad un gol in tre partite consecutive in campionato per la prima volta dal dicembre 2020.