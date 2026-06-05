Mondiale, cambiata la cerimonia degli inni: le squadre saranno una di fronte all’altra

Mondiale, cambiata la cerimonia degli inni: le squadre saranno una di fronte all’altraMilanNews.it
© foto di Arsen Galstyan-Adidas Football
Oggi alle 14:40News
di Andrea La Manna
La FIFA ha cambiato la cerimonia degli inni pre-partita: le squadre saranno entrambe schierate a centrocampo, titolari e riserve, e canteranno il proprio inno di fronte alla squadra avversaria.

Una delle tante novità di questo Mondiale, ormai prossimo all'inizio con il primo fischio che avverrà giovedì prossimo, è quello riguardante una cerimonia iconica che da alla partita un tocco di magia in più. Stiamo parlando del canto degli inni nazionali. La regola fino ad oggi voleva che solo i titolari si schierassero in campo poco davanti le panchine mentre da questo Mondiale, tutti i convocati, titolari e non, si schiereranno nel cerchio di centrocampo, con le due squadre di fronte dunque, con dietro la bandiera del proprio paese, per cantare l'inno nazionale. 

A spiegare questa scelta è stato il presidente della della Fifa Gianni Infantino"Il fatto che tutti i giocatori e gli arbitri si trovino uno di fronte all'altro a centrocampo creerà un momento di unità, orgoglio e forti emozioni che legherà le squadre e a tutti i presenti allo stadio".