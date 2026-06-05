Mondiale, cambiata la cerimonia degli inni: le squadre saranno una di fronte all’altra

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Oggi alle 14:40 News di di Fonti preferite

La FIFA ha cambiato la cerimonia degli inni pre-partita: le squadre saranno entrambe schierate a centrocampo, titolari e riserve, e canteranno il proprio inno di fronte alla squadra avversaria.