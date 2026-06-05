Mondiale, cambiata la cerimonia degli inni: le squadre saranno una di fronte all’altra
Una delle tante novità di questo Mondiale, ormai prossimo all'inizio con il primo fischio che avverrà giovedì prossimo, è quello riguardante una cerimonia iconica che da alla partita un tocco di magia in più. Stiamo parlando del canto degli inni nazionali. La regola fino ad oggi voleva che solo i titolari si schierassero in campo poco davanti le panchine mentre da questo Mondiale, tutti i convocati, titolari e non, si schiereranno nel cerchio di centrocampo, con le due squadre di fronte dunque, con dietro la bandiera del proprio paese, per cantare l'inno nazionale.
A spiegare questa scelta è stato il presidente della della Fifa Gianni Infantino: "Il fatto che tutti i giocatori e gli arbitri si trovino uno di fronte all'altro a centrocampo creerà un momento di unità, orgoglio e forti emozioni che legherà le squadre e a tutti i presenti allo stadio".
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