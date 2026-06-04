Mondiali, record di rossoneri con le proprie Nazionali: ben dieci i convocati

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Il prossimo 11 giugno, il Mondiale di calcio verrà inaugurato dalla sfida tra i padroni di casa del Messico e il Sudafrica. La rassegna iridata si giocherà principalmente negli Stati Uniti e anche in Canada, per la prima volta saranno ben 48 squadre a contendersi l'ambito trofeo. In otto selezioni di queste c'è una rappresentanza milanista: infatti, saranno dieci i giocatori del Milan che prenderanno parte a questo Mondiale, di cui ben due sono ospiti con Messico e Stati Uniti. La lista e gli impegni completi.

DIECI CONVOCATI PER IL MONDIALE: E' RECORD PER IL MILAN

Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia)

16/06, Francia-Senegal

22/06, Francia-Iraq

26/06, Norvegia-Francia

Alexis Saelemaekers e Koni de Winter (Belgio)

15/06, Belgio-Egitto

21/06, Belgio-Iran

27/06, Nuova Zelanda-Belgio

Pervis Estupiñan (Ecuador)

15/06, Costa d'Avorio-Ecuador

21/06, Ecuador-Curaçao

25/06, Ecuador-Germania

Santiago Gimenez (Messico)

11/06, Messico-Sudafrica

19/06, Messico-Corea del Sud

25/06, Repubblica Ceca-Messico

Ardon Jashari (Svizzera)

13/06, Qatar-Svizzera

18/06, Bosnia Erzegovina-Svizzera

24/06, Svizzera-Canada

Rafael Leão (Portogallo)

17/06, Portogallo-Repubblica Democratica del Congo

23/06, Portogallo-Uzbekistan

28/06, Colombia-Portogallo

Luka Modrić (Croazia)

17/06, Inghilterra-Croazia

24/06, Panama-Croazia

27/06, Croazia-Ghana

Christian Pulisic (Stati Uniti)

13/06, Stati Uniti-Paraguay

19/06, Stati Uniti-Australia

26/06, Turchia-Stati Uniti