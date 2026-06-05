Moretto: “Slot mai vicino al Milan, percepirà una buonuscita e si fermerà un anno”
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Moretto rivela che Slot non è mai stato vicino al Milan per la panchina del prossimo anno e inoltre svela che l’olandese percepirà una buonuscita e si fermerà un anno.
Nel canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato di Arne Slot e ha rivelato che non sarà il prossimo allenatore rossonero. Queste le sue parole
"Arne Slot non è mai stato vicino alla panchina del Milan in questi giorni nonostante le voci giornalistiche. La sua idea è di non allenare quest'estate. Slot riceverà una buonuscita dal Liverpool e potrà tornare in pista più avanti".
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