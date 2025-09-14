Napoli, Conte elogia l'ex obiettivo del Milan: "Ha un potenziale importante, può ancora crescere"

(ANSA) - FIRENZE, 13 SET - "Hojlund ha solo 22 anni, l'abbiamo preso dal Manchester United, visto che ha portato bene con McTominay. Battute a parte conoscevamo le doti di Rasmus. Ha un potenziale importante, può ancora crescere. E' un ragazzo che ha buonissime prospettive". Così Antonio Conte elogiando il giovane attaccante appena arrivato e già protagonista con un gol e un'ottima prestazione contro la Fiorentin. "Il Napoli ha dominato il match per la maggior parte, creando tante occasioni. Non mi è piaciuto il finale, dobbiamo migliorare in questo e i ragazzi lo sanno" ha aggiunto il tecnico partenopeo. "Abbiamo fatto una buonissima prestazione contro una Fiorentina che ha fatto tre finali negli ultimi anni.

L'approccio è stato buono, se devo trovare un aspetto negativo è l'affanno nel finale quando invece avevamo avuto anche la possibilità di segnare il quarto gol. I ragazzi sanno che devono migliorare sotto questo aspetto, ci sono tante cose da correggere, il fatto che siano entrati tanti nuovi giocatori è stato importante, abbiamo bisogno di tutti, abbiamo voluto ampliare la rosa visti i tanti impegni, restiamo equilibrati. Sta a me migliorare il livello di questo gruppo. L'infortunio di Meret? Alex ieri ha accusato un affaticamento ai flessori, stamani ha fatto degli esami, per questo non l'abbiamo rischiato". Deluso Stefano Pioli che resta convinto delle qualità della sua squadra nonostante la pesante sconfitta: "Se abbiamo creato troppe aspettative e non sappiamo gestirle è un problema nostro - h, non mi spaventano le critiche, non mi toglieranno i sogni, credo che i miei ragazzi abbiano le spalle larghe tanto da essere riusciti a fare un finale coraggioso. Non mi è piaciuto l'approccio, non siamo soddisfatti della classifica visto che abbiamo appena due punti, il gap con i campioni d'Italia c'è, tocca a noi lavorare per migliorare. Non deve essere un peso le aspettative, le pressioni devono essere un privilegio, nessuno ha la bacchetta magica, sono appena due mesi che abbiamo iniziato, ci vorrà il tempo, mi è piaciuto il sostegno dall'inizio alla fine della nostra curva, servono pazienza, fiducia, ma restiamo convinti del nostro lavoro e delle nostre qualità". (ANSA).