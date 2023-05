Napoli, Spalletti: "Nessuna trattativa, ricerca e clausola: è tutto falso"

MilanNews.it

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, è tornato a parlare del proprio futuro e di tutto quello che è stato scritto in queste settimane sulla sua eventuale permanenza in azzurro: "Senza fare acqua, fuoco, fuocherello, non c'è stata nessuna trattativa e io non ho rifiutato nessun aumento di stipendio e non ho da pagare nessuna clausola. Non è vero che ho ricevuto offerte per allenare altrove, falso. Non è vero che sono in attesa o alla ricerca di una squadra da allenare, chi scrive queste cose scrive il falso. Chi dice che ho rifiutato cose dice che è falso. O scrive quello che gli è stato detto di scrivere... mamma mia però, che brutto".