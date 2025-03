Napoli, tutti pazzi per Conte. Il Mattino in prima pagina: "Contratto blindato fino al 2027"

Il quotidiano Il Mattino oggi in edicola in prima pagina dedica ampio spazio ad Antonio Conte, tecnico del Napoli ricercatissimo anche da altri club. L'allenatore è finito nel mirino di Milan, Juventus e Roma, che sono già al lavoro per individuare la guida tecnica della prossima stagione. Il Napoli tuttavia non ha nessuna intenzione di privarsi di Conte dopo una sola stagione, sia per lo spessore del tecnico sia per il progetto avviato dall'ex CT della Nazionale italiana. Conte infatti non cade in tentazione e il Napoli è un po' più rassicurato dal contratto dello stesso tecnico, legato ai partenopei fino al 30 giugno 2027.

ITALIA - Spazio dedicato all'Italia e alla Nations League, dove la Germania ha eliminato gli azzurri qualificandosi alle Final Four di giugno. Gli azzurri si sono svegliati troppo tardi a San Siro, dove i tedeschi nel primo tempo si sono portati anche sul 3-0 prima della doppietta di Kean. Il 3-3 invece è stato siglato da Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli che ha trasformato un rigore allo scadere evitando il ko. Alla fine però la qualificazione è andata alla Germania, che ora ospiterà le Final Four sfidando il Portogallo in semifinale.