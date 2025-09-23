Nel calcio femminile, terzo Pallone d'Oro per la giocatrice del Barcellona Aitana Bonmatì

Nel calcio femminile, terzo Pallone d'Oro per la giocatrice del Barcellona Aitana Bonmatì
foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 11:40News
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 22 SET - Il giocatore del Psg Osumane Dembelè ha vinto il Pallone d'Oro 2025. Tra le donne, terzo successo per la giocatrice del Barcellona, Aitana Bonmatì (ANSA).